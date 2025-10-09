Укр Рус Eng

Стефанишина рассказала о встрече с "друзьями Украины" в Сенате

Новости — Четверг, 9 октября 2025, 10:57 — Мария Емец

Посол Украины в США Ольга Стефанишина встретилась в Сенате с группой сенаторов – "друзей Украины".

Об этом она сообщила в своем X, пишет "Европейская правда".

Стефанишина отметила, что встретилась с "друзьями Украины" в Сенате и поблагодарила их за двухпартийную поддержку Украины.

"Мы обсудили укрепление украинской обороны и продолжение наших совместных усилий для прекращения российской агрессии и достижения справедливого и устойчивого мира", – написала Стефанишина.

Она отдельно поблагодарила соавторов резолюции с осуждением российской агрессии и словами солидарности с Украиной.

В ее посте отмечены сенаторы Роджер Уикер, Линдси Грэм, Дик Дурбин, Джин Шахин, Ричард Блументаль, Шелдон Уайтхауз, Эми Клобучар, Рубен Галлего и Кортес Масто.

Напомним, 15 сентября Ольга Стефанишина вручила копии верительных грамот в Вашингтоне.

Один из последних опросов в США показал, что около 70% американцев поддерживают военную помощь для Украины и санкционное давление на Россию; при этом среди республиканцев показатели поддержки даже выше.

