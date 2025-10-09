Стефанишина рассказала о встрече с "друзьями Украины" в Сенате

Посол Украины в США Ольга Стефанишина встретилась в Сенате с группой сенаторов – "друзей Украины".

Об этом она сообщила в своем X, пишет "Европейская правда".

Стефанишина отметила, что встретилась с "друзьями Украины" в Сенате и поблагодарила их за двухпартийную поддержку Украины.

Pleased to meet and thank our friends in the U.S. Senate for their unwavering bipartisan support of Ukraine’s fight for freedom.



Discussed strengthening Ukraine’s defense and continuing our common efforts to end Russian aggression and achieve a just and lasting peace.



Grateful… pic.twitter.com/l3uFrgABbz – Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) October 9, 2025

"Мы обсудили укрепление украинской обороны и продолжение наших совместных усилий для прекращения российской агрессии и достижения справедливого и устойчивого мира", – написала Стефанишина.

Она отдельно поблагодарила соавторов резолюции с осуждением российской агрессии и словами солидарности с Украиной.

В ее посте отмечены сенаторы Роджер Уикер, Линдси Грэм, Дик Дурбин, Джин Шахин, Ричард Блументаль, Шелдон Уайтхауз, Эми Клобучар, Рубен Галлего и Кортес Масто.

Напомним, 15 сентября Ольга Стефанишина вручила копии верительных грамот в Вашингтоне.

Один из последних опросов в США показал, что около 70% американцев поддерживают военную помощь для Украины и санкционное давление на Россию; при этом среди республиканцев показатели поддержки даже выше.