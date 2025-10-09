В Польше будут судить варшавского чиновника, обвиненного в шпионаже на Россию

В Польше направили в суд обвинительный акт против Томаша Л., которого обвиняют в сотрудничестве с российской разведкой и превышении служебных полномочий.

Об этом сообщило Агентство внутренней безопасности Польши в четверг, пишет "Европейская правда".

По данным следствия, с 2017 года до 17 марта 2022 года мужчина участвовал в деятельности российской гражданской разведки и передавал ей информацию, которая могла нанести вред Республике Польша.

Томаш Л. работал в архивном отделе книг гражданского состояния городского управления Варшавы и имел доступ к его базам данных и документам.

Как отмечает Агентство внутренней безопасности, он использовал служебные возможности, чтобы получать материалы, которые впоследствии передавал представителям российских спецслужб.

Мужчину задержали сотрудники Агентства внутренней безопасности еще 17 марта 2022 года.

На основании собранных материалов прокуратура открыла уголовное производство, а суд избрал в отношении него меру пресечения в виде временного ареста, который впоследствии неоднократно продлевался.

Как сообщили в агентстве, в ходе расследования был собран большой объем доказательств, подтверждающих участие обвиняемого в шпионской деятельности в пользу России.

