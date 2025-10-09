В Эстонии показали фото офицера ФСБ, вербующего граждан страны

Полиция безопасности (КаПо) Эстонии показала фото офицера российской ФСБ Александра Бобкова, который занимается активной вербовкой граждан страны.

Об этом сообщает Postimees, информирует "Европейская правда".

КаПо предупреждает: всем, кто сталкивался с Бобковым при пересечении эстонско-российской границы, необходимо немедленно сообщить об этом правоохранителям.

Как указано, Бобков активно занимается вербовкой жителей Эстонии и использует разные имена в целях конспирации. Контакт с ним может представлять серьезную угрозу безопасности.

Лица, связанные с силовыми структурами Эстонии, а также их родственники, находятся под особым вниманием российских спецслужб. Для получения необходимой информации и склонения к сотрудничеству ФСБ применяет различные методы: от заманивания и давления до запугивания.

КаПо напоминает: учения Сил обороны и добровольческого военизированного формирования Кайтселийт традиционно находятся в сфере интересов российской разведки. С начала войны России против Украины этот интерес значительно возрос.

Всем, кто связан с обороной и безопасностью Эстонии, настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок в Россию и немедленно сообщать о любых контактах с представителями российских спецслужб или лицами, действующими в их интересах.

7 октября суд в Эстонии признал гражданина страны Ивана Дмитриева виновным в шпионаже против и содействии разведывательной деятельности.

Следствие установило, что с марта по май 2025 года Дмитриев передавал ФСБ информацию по поручению офицера оперативного отдела пограничной службы Бобкова.

В начале июня в Эстонии лишили вида на жительство и выдворили гражданина России по соображениям нацбезопасности.

В июле эстонская служба внутренней безопасности выслала еще одного гражданина России, который потенциально представлял угрозу безопасности страны.