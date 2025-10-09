Санкции США начали действовать для сербской компании NIS, связанной с РФ

Сербская энергетическая компания NIS, большинство акций которой принадлежат госкомпаниям РФ, не смогла получить от США очередную отсрочку санкций.

Об этом компания сообщила в четверг в своем заявлении, сообщает "Европейская правда".

США ввели санкции против NIS еще в январе, однако действие ограничений неоднократно откладывали благодаря временным разрешениям. В четверг компания сообщила, что дальнейшей отсрочки не получила.

"Компания NIS сообщает общественности, что Министерство финансов США не продлило срок действия специальной лицензии компании, обеспечивающей бесперебойное ведение бизнеса", – говорится в заявлении.

44,9% акций NIS принадлежат российской компании "Газпром нефть", еще около 11,3% – инвестиционному подразделению "Газпрома". Правительство Сербии владеет 29,9% акций компании.

NIS поставляет бензин на около 350 автозаправочных станций в Сербии. В четверг компания пыталась успокоить потребителей, заявив, что обеспечила достаточные запасы нефти для бесперебойной работы своего нефтеперерабатывающего завода в Панчеве близ Белграда.

Директор розничного подразделения компании Бояна Радоевич заверила, что автозаправки будут работать в обычном режиме, сообщает агентство Reuters.

"Никаких ограничений по количеству топлива нет, поэтому нет необходимости делать запасы", – сказала она.

В заявлении компании также отмечается, что клиенты смогут осуществлять платежи в динарах в случае, если платежи через международные кредитные карты будут заблокированы.

NIS подчеркнула, что выполнит все договорные обязательства перед бизнес-партнерами.

По данным одного из трейдеров, компания обеспечивает около 80% потребностей Сербии в дизельном топливе и бензине, а также 90% и более – в авиационном топливе и мазуте.

Президент Сербии Александар Вучич заявил в сентябре, что Соединенные Штаты отложили санкции против NIS только на четыре дня и что они будут введены с 1 октября.