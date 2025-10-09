Президент Сербії: санкції США проти енергокомпанії NIS вдарять по кожному сербу

Президент Сербії Александар Вучич прокоментував початок дії санкцій США проти енергетичної компанії NIS, більшість акцій якої належать держкомпаніям РФ.

Заяву Вучича, як пише "Європейська правда", наводить B92.

Вучич сказав, що санкції щодо NIS є поганою новиною для Сербії і вплинуть на кожного громадянина країни.

"Ця новина погана для Сербії в багатьох аспектах, це не питання функціонування лише однієї компанії. Це надзвичайно серйозні наслідки для нашої країни в політичному, економічному, соціальному та будь-якому іншому сенсі. Це не спрямовано проти окремої особи, це те, що торкнеться кожного громадянина нашої країни, і тому ми повинні бути єдиними", – сказав Вучич.

Він додав, що сербська влада веде обговорення щодо NIS з американськими партнерами, і з росіянами.

"Сьогодні вранці ми також розмовляли з послом Росії, і ми очікуємо реакції від Москви", – сказав сербський президент.

За його словами, реалістична оцінка полягає в тому, що нафтопереробний завод працюватиме без додаткового потоку нафти до 1 листопада.

Сербська енергетична компанія NIS повідомила 9 жовтня, що не змогла отримати від США чергове відтермінування санкцій.

США запровадили санкції проти NIS ще в січні, однак дію обмежень неодноразово відкладали завдяки тимчасовим дозволам. У четвер компанія повідомила, що подальшого відтермінування не отримала.

44,9% акцій NIS належать російській компанії "Газпром нефть", ще близько 11,3% – інвестиційному підрозділу "Газпрому". Уряд Сербії володіє 29,9% акцій компанії.