Президент Сербии: санкции США против энергокомпании NIS ударят по каждому сербу

Президент Сербии Александар Вучич прокомментировал начало действия санкций США против энергетической компании NIS, большинство акций которой принадлежат госкомпаниям РФ.

Заявление Вучича, как пишет "Европейская правда", приводит B92.

Вучич сказал, что санкции в отношении NIS – это плохая новость для Сербии, и это повлияет на каждого гражданина страны.

"Эта новость плохая для Сербии во многих аспектах, это не вопрос функционирования только одной компании. Это чрезвычайно серьезные последствия для нашей страны в политическом, экономическом, социальном и любом другом смысле. Это не направлено против отдельного лица, это то, что коснется каждого гражданина нашей страны, и поэтому мы должны быть едины", – сказал Вучич.

Он добавил, что сербские власти ведут обсуждение по NIS с американскими партнерами, и с россиянами.

"Сегодня утром мы также разговаривали с послом России, и мы ожидаем реакции от Москвы", – сказал сербский президент.

По его словам, реалистичная оценка заключается в том, что нефтеперерабатывающий завод будет работать без дополнительного потока нефти до 1 ноября.

Сербская энергетическая компания NIS сообщила 9 октября, что не смогла получить от США очередную отсрочку санкций.

США ввели санкции против NIS еще в январе, однако действие ограничений неоднократно откладывали благодаря временным разрешениям. В четверг компания сообщила, что дальнейшей отсрочки не получила.

44,9% акций NIS принадлежат российской компании "Газпром нефть", еще около 11,3% – инвестиционному подразделению "Газпрома". Правительство Сербии владеет 29,9% акций компании.