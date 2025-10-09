Президент Чехії закликав Бабіша не квапитись із формуванням уряду

Чеський президент Петр Павел під час зустрічі з головою руху ANO Андреєм Бабішем, переможцем парламентських виборів, підкреслив, що процес формування уряду не можна квапити.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні на сайті президента Чехії.

Павел після зустрічі з Бабішем сказав, що в ANO зацікавлені вести переговори про коаліцію лише з двома партіями – правими "Автомобілістами" та ультраправою SPD.

"Я наголосив голові руху ANO, що процес формування уряду не можна квапити, зважаючи на конституційну та законодавчу процедуру", – цитує пресслужба чеського президента його слова.

Серед іншого, він згадав про членство Чехії у ЄС і НАТО та прихильність демократичним принципам.

"Я маю намір призначити прем'єр-міністра не раніше ніж після закінчення установчих засідань Палати депутатів парламенту Чеської Республіки, з урахуванням попередніх консультацій щодо персоналу та після вивчення програмних документів майбутньої урядової коаліції", – додав Павел.

Установче засідання Палати депутатів Чехії має відбутись 3 листопада.

Нагадаємо, за підсумками парламентських виборів у Чехії 3-4 жовтня найбільше голосів здобула популістська партія Бабіша ANO, з результатом 34,5%.

У четвер Бабіш повідомив про телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Детальніше читайте у статті Неприємно, але не катастрофа: які наслідки для України матиме зміна влади у Чехії.