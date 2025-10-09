Президент Чехии призвал Бабиша не торопиться с формированием правительства

Чешский президент Петр Павел во время встречи с главой движения ANO Андреем Бабишем, победителем парламентских выборов, подчеркнул, что процесс формирования правительства нельзя торопить.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на сайте президента Чехии.

Павел после встречи с Бабишем сказал, что в ANO заинтересованы вести переговоры о коалиции только с двумя партиями – правыми "Автомобилистами" и ультраправой SPD.

"Я сказал председателю движения ANO, что процесс формирования правительства нельзя торопить, учитывая конституционную и законодательную процедуру", – цитирует пресс-служба чешского президента его слова.

Среди прочего, он упомянул о членстве Чехии в ЕС и НАТО и приверженности демократическим принципам.

"Я намерен назначить премьер-министра не ранее окончания учредительных заседаний Палаты депутатов парламента Чешской Республики, с учетом предварительных консультаций по персоналу и после изучения программных документов будущей правительственной коалиции", – добавил Павел.

Учредительное заседание Палаты депутатов Чехии должно состояться 3 ноября.

Напомним, по итогам парламентских выборов в Чехии 3-4 октября больше всего голосов получила популистская партия Бабиша ANO, с результатом 34,5%.

В четверг Бабиш сообщил о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Подробнее читайте в статье Неприятно, но не катастрофа: какие последствия для Украины будет иметь смена власти в Чехии.