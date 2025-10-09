Латвия претендует на ведущую роль в разработке беспилотников в ЕС

Глава Министерства обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что его страна хочет сыграть ведущую роль в развитии возможностей беспилотников в Европейском союзе.

Его слова приводит пресс-служба Минобороны страны, пишет "Европейская правда".

Во время переговоров с еврокомиссаром по обороне и космосу Андрюсом Кубилюсом в Риге, Спрудс заявил, что Латвия готова занять ведущее место в развитии возможностей беспилотных летательных аппаратов в ЕС.

"Для достижения этой цели создан Центр компетенции по автономным системам, а также предоставляется испытательная площадка для союзников. В Латвии очень активна индустрия беспилотных летательных аппаратов и средств противодействия им, а местная оборонная промышленность играет важную роль в укреплении региональной безопасности и создании технологической независимости", – подчеркнул он.

Кубилюс, в свою очередь, заявил, что четко понимает угрозы, с которыми сталкиваются страны восточного фланга, включая Латвию.

"Поэтому крайне важно быстро развивать и укреплять нашу общую оборону, начиная с укрепления внешней границы НАТО и Евросоюза", – сказал он.

Он отметил, что "укрепление безопасности на восточном фланге требует объединения национальных ресурсов и глубоко интегрированного регионального подхода".

"Такие скоординированные действия с НАТО рассматриваются как единственный эффективный способ обеспечить реальную коллективную защиту и сдерживание для всего Европейского союза", – добавил еврокомиссар.

Как известно, во время заседания Европейского совета 23-24 октября в Брюсселе лидеры государств Европейского Союза обсудят проект "дорожной карты" по реализации оборонной стратегии ЕС, в которую входит постройка "стены дронов".

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня приветствует план ЕС по созданию "стены дронов" вдоль восточной границы ЕС, но назвала эту идею "очень сырой".