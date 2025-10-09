Прем'єр Чехії заявив про спробу дискредитації соратника й скликав розвідслужби

Премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала скликав комітет з питань розвідки через інформацію про заплановану кампанію з дискредитації одного з його найближчих соратників.

Його слова цитує Radio Prague International, передає "Європейська правда".

За його словами, твердження стосуються нібито підозри у співпраці з іноземною розвідувальною службою.

"Останніми днями я отримав інформацію про заплановану кампанію з дискредитації одного з моїх найближчих соратників. З огляду на те, що зміст звинувачень стосується нібито співпраці з іноземною розвідкою, я негайно скликав комітет з питань розвідки", – заявив Фіала.

Він зазначив, що на засіданні були присутні міністри внутрішніх справ, оборони та закордонних справ, а також три директори розвідувальних служб.

Фіала наголосив, що керівники чеських спецслужб назвали поширену інформацію неправдивою й зазначили, що вона походить із середовища організованої групи, яка вже тривалий час діє проти інтересів Чехії.

Нагадаємо, за підсумками парламентських виборів у Чехії 3-4 жовтня найбільше голосів здобула популістська партія експрем’єра Андрея Бабіша ANO, з результатом 34,5%.

Фіала вирішив більше не балотуватись на посаду лідера своєї Громадянської демократичної партії (ODS) після поразки владної коаліції на виборах 3-4 жовтня.