Глава уряду Чехії більше не змагатиметься за лідерство у своїй партії

Премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала вирішив більше не балотуватись на посаду лідера своєї Громадянської демократичної партії (ODS) після поразки владної коаліції на виборах 3-4 жовтня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Фіала написав, що як лідер несе відповідальність за результат виборів коаліційного блоку Spolu, який не виграв парламентські вибори.

"Тому я вирішив не балотуватися на посаду голови ODS і сьогодні повідомив про своє рішення членів виконавчої ради. Дякую всім за підтримку, це була чудова подорож", – додав він.

Цього року ODS балотувалася на парламентських виборах у коаліції Spolu, але програла, отримавши 23,3% голосів.

Зʼїзд Громадянської демократичної партії Чехії, як очікується, відбудеться на початку 2026 року, а до того часу Петр Фіала і далі її очолюватиме.

Нагадаємо, за підсумками парламентських виборів у Чехії 3-4 жовтня найбільше голосів здобула популістська партія експрем’єра Андрея Бабіша ANO, з результатом 34,5%. Цього недостатньо для самостійного формування уряду.

Для більшості чехів прийнятний варіант, коли ANO формує уряд або разом з, або за підтримки правих "Автомобілістів" та ультраправих SPD.

Водночас раніше президент Чехії Петр Павел дав зрозуміти, що не підтримує входження в уряд SPD, відомої євроскептичною та антинатівською риторикою, а також закликами припинити допомогу Україні.

Детально про підсумки чеських виборів та наслідки для України – у статті Неприємно, але не катастрофа.