Премьер Чехии заявил о попытке дискредитации соратника и созвал разведслужбы

Премьер-министр Чехии Петр Фиала созвал комитет по вопросам разведки из-за информации о запланированной кампании по дискредитации одного из его ближайших соратников.

Его слова цитирует Radio Prague International, передает "Европейская правда".

По его словам, утверждения касаются якобы подозрения в сотрудничестве с иностранной разведывательной службой.

"В последние дни я получил информацию о запланированной кампании по дискредитации одного из моих ближайших соратников. Учитывая, что содержание обвинений касается якобы сотрудничества с иностранной разведкой, я немедленно созвал комитет по вопросам разведки", – заявил Фиала.

Он отметил, что на заседании присутствовали министры внутренних дел, обороны и иностранных дел, а также три директора разведывательных служб.

Фиала подчеркнул, что руководители чешских спецслужб назвали распространенную информацию ложной и отметили, что она исходит из среды организованной группы, которая уже длительное время действует против интересов Чехии.

Напомним, по итогам парламентских выборов в Чехии 3-4 октября наибольшее количество голосов получила популистская партия экс-премьера Андрея Бабиша ANO, с результатом 34,5%.

Фиала решил больше не баллотироваться на пост лидера своей Гражданской демократической партии (ODS) после поражения правящей коалиции на выборах 3-4 октября.