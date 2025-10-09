Половина поляков считает чрезмерной помощь беженцам из Украины

Половина поляков считает, что помощь беженцам из Украины со стороны Польши является чрезмерной, почти столько же выступают против приема украинских беженцев.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News, об этом свидетельствует опрос польского Центра исследования общественного мнения (CBOS).

Опрос CBOS показывает, что за последние полгода отношение поляков к приему украинских беженцев снова несколько ухудшилось, что соответствует тенденции, наблюдаемой с небольшими перерывами с середины 2023 года.

Доля голосов в поддержку приема беженцев из Украины в Польше является самой низкой (48%), а голосов против – самой высокой (45%) с момента, когда CBOS начал задавать этот вопрос респондентам, то есть с 2014 года.

Кроме того, согласно опросу, в польском обществе сейчас преобладает мнение, что помощь, которую Польша предлагает беженцам из Украины, является слишком большой (50%), хотя лишь несколько меньший процент опрошенных считает, что ее масштаб является соответствующим (46%).

Большинство поляков также считает, что доступ к таким льготам и услугам, как 800 плюс или бесплатная медицинская помощь, должны иметь только те украинцы, которые работают и платят налоги в Польше (58%).

Каждый четвертый опрошенный заявил, что кроме работы и уплаты налогов в Польше, украинцы, получающие доступ к этим услугам, должны также иметь статус беженца (25%). Каждый двенадцатый считает, что украинцы в Польше вообще не должны пользоваться такими льготами (8%).

Ранее опрос в Польше показал, что доля противников вступления Украины в ЕС и НАТО среди поляков больше, чем сторонников.

Читайте также о том, как в Центральной Европе меняется отношение к украинцам.