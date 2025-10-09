Росія подякувала Сербії за "гуманітарну допомогу" Курській області

Міністерство закордонних справ Росії у четвер сказало, що Сербія надала "фінансову гуманітарну допомогу" Курській області.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні російського МЗС.

У повідомленні зовнішньополітичного відомства Росії йдеться, що уряд Сербії напередодні "фінансову гуманітарну допомогу в розмірі 472 млн рублів (5,8 мільйона доларів)".

"Кошти надійшли до Фонду розвитку Курської області, який реалізує проєкти підтримки найбільш незахищених верств населення регіону, що постраждав від злочинних дій київського режиму", – додали там.

МЗС Росії подякувало "дружній Сербії" за "увагу і чуйність, небайдужість до долі російських громадян", не забувши згадати про "особливий символізм, що відображає багатовікове братерство, тісні зв'язки між нашими країнами і народами".

Сербська сторона наразі офіційно не повідомляла про надання допомоги Росії.

Раніше повідомлялось про кілька випадків, коли Сербія надавала гуманітарну допомогу Україні – зокрема після підриву Росією Каховської гідроелектростанції.

Президент Сербії Александар Вучич також говорив про готовність його країни взяти участь у відновленні одно-двох українських регіонів.