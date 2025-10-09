Министерство иностранных дел России в четверг заявило, что Сербия оказала "финансовую гуманитарную помощь" Курской области.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении российского МИД.

В сообщении внешнеполитического ведомства России говорится, что правительство Сербии накануне предоставило "финансовую гуманитарную помощь в размере 472 млн рублей (5,8 миллиона долларов)".

"Средства поступили в Фонд развития Курской области, который реализует проекты поддержки наиболее незащищенных слоев населения региона, пострадавшего от преступных действий киевского режима", – добавили там.

МИД России поблагодарил "дружественную Сербию" за "внимание и отзывчивость, неравнодушие к судьбе российских граждан", не забыв упомянуть об "особом символизме, отражающем многовековое братство, тесные связи между нашими странами и народами".

Сербская сторона пока официально не сообщала о предоставлении помощи России.

Ранее сообщалось о нескольких случаях, когда Сербия оказывала гуманитарную помощь Украине – в частности после подрыва Россией Каховской гидроэлектростанции.

Президент Сербии Александар Вучич также говорил о готовности его страны принять участие в восстановлении одного-двух украинских регионов.