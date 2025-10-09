Европарламент начал процесс снятия иммунитета с одиозной румынской Шошоаке

Европейский парламент в четверг официально начал процедуру снятия иммунитета с Дианы Шошоаке – одиозной румынской политики, известной также антиукраинскими взглядами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Президент Европейского парламента Роберта Метсола сказала, что получила запрос Генеральной прокуратуры Румынии о снятии иммунитета Шошоаке и передаст его на рассмотрение комиссии по юридическим вопросам.

Эта комиссия примет рекомендацию о снятии или сохранении иммунитета евродепутата, после чего вопрос вынесут на голосование в пленарном заседании Европейского парламента.

Чтобы Шошоаке потеряла иммунитет, необходимо простое большинство голосов в Европарламенте.

Напомним, румынская евродепутатка находится под следствием по 11 преступлениям, среди которых – пропаганда "культа военных преступлений" и отрицание Холокоста.

Диана Шошоаке известна многочисленными скандальными заявлениями и поступками, в дополнение к тем, которые упоминаются в обвинениях. Ее вывели с одного из заседаний Европарламента, где она криками перебивала другую депутатку, скандировала "Верим в Бога" и держала икону.

Еще она отличилась речью с вымышленными фактами о "миллионе румын" в Украине, которым "не дают говорить и молиться".

Шошоаке по решению СБУ запретили въезд в Украину на три года.