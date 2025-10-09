У США запевняють, що метою санкцій проти енергокомпанії NIS є Росія, а не Сербія

Тимчасовий повірений у справах США у Сербії Александр Тітоло сказав, що американські санкції проти енергокомпанії NIS не спрямовані проти сербського народу, а мають на меті тиснути на Росію для припинення її війни в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю порталу Blic.

Тітоло розповів, що санкції Сполучених Штатів Америки проти NIS спрямовані "не проти Сербії чи сербського народу, а проти російського уряду".

"Доходи від NIS фінансують військову машину Кремля, і, як однозначно заявив президент Трамп, Сполучені Штати Америки прагнуть покласти край війні в Україні", – сказав він.

Американський дипломат також закликав Сербію "диверсифікувати енергетичний сектор", чому, за його словами, заважає сербська власність у NIS.

"У дусі співпраці з Сербією застосування санкцій було відкладене майже на дев'ять місяців. Ми підтримуємо тісний контакт з нашими сербськими партнерами з цього питання і цінуємо їхню координацію з нами", – сказав він.

Окремо Тітоло розповів, що адміністрація Дональда Трампа цінує "все більш міцне і розширюване партнерство з Сербією".

Сербська енергетична компанія NIS повідомила 9 жовтня, що не змогла отримати від США чергове відтермінування санкцій.

На цьому тлі сербський президент Александар Вучич сказав, що обмеження "торкнеться кожного громадянина" і що він веде переговори з Росією з цього питання.

США запровадили санкції проти NIS ще в січні, однак дію обмежень неодноразово відкладали завдяки тимчасовим дозволам. У четвер компанія повідомила, що подальшого відтермінування не отримала.

44,9% акцій NIS належать російській компанії "Газпром нефть", ще близько 11,3% – інвестиційному підрозділу "Газпрому". Уряд Сербії володіє 29,9% акцій компанії.