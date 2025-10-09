В США уверяют, что целью санкций против энергокомпании NIS является Россия, а не Сербия

Временный поверенный в делах США в Сербии Александр Титоло сказал, что американские санкции против энергокомпании NIS не направлены против сербского народа, а имеют целью оказать давление на Россию для прекращения ее войны в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью порталу Blic.

Титоло рассказал, что санкции Соединенных Штатов Америки против NIS направлены "не против Сербии или сербского народа, а против российского правительства".

"Доходы от NIS финансируют военную машину Кремля, и, как однозначно заявил президент Трамп, Соединенные Штаты Америки стремятся положить конец войне в Украине", – сказал он.

Американский дипломат также призвал Сербию "диверсифицировать энергетический сектор", чему, по его словам, мешает сербская собственность в NIS.

"В духе сотрудничества с Сербией применение санкций было отложено почти на девять месяцев. Мы поддерживаем тесный контакт с нашими сербскими партнерами по этому вопросу и ценим их координацию с нами", – сказал он.

Отдельно Титоло рассказал, что администрация Дональда Трампа ценит "все более прочное и расширяющееся партнерство с Сербией".

Сербская энергетическая компания NIS сообщила 9 октября, что не смогла получить от США очередную отсрочку санкций.

На этом фоне сербский президент Александар Вучич сказал, что ограничения "коснутся каждого гражданина" и что он ведет переговоры с Россией по этому вопросу.

США ввели санкции против NIS еще в январе, однако действие ограничений неоднократно откладывали благодаря временным разрешениям. В четверг компания сообщила, что дальнейшей отсрочки не получила.

44,9% акций NIS принадлежат российской компании "Газпром нефть", еще около 11,3% – инвестиционному подразделению "Газпрома". Правительство Сербии владеет 29,9% акций компании.