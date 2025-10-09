Из-за политического кризиса во Франции отложена встреча по истребителю FCAS

Трехсторонняя министерская встреча по будущему проекту Франции, Германии и Испании стоимостью 100 миллиардов евро по разработке европейского истребителя FCAS была отложена из-за политического кризиса во Франции.

Как пишет "Европейская правда", об этом агентству Reuters сообщил представитель Министерства обороны Германии.

Министры обороны Франции, Германии и Испании должны были встретиться в середине октября, чтобы решить вопросы, мешающие переходу к следующему этапу разработки FCAS.

Однако ее отменили из-за отставки премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню и министра обороны его правительства Бруно Ле Мера.

"Я подтверждаю, что встреча больше не состоится в середине октября. Мы хотели бы назначить ее как можно скорее, когда появится новый министр обороны Франции", – сказал представитель немецкого Минобороны.

Запущенная в 2017 году программа Future Combat Air System (FCAS) призвана заменить истребители Rafale и Eurofighter Typhoon к 2040 году.

Но проект страдает от задержек и разногласий между частными подрядчиками и правительствами по поводу распределения работ и прав интеллектуальной собственности.