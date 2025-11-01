Премʼєр Канади підтвердив, що перепросив перед Трампом за рекламу про тарифи

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні в суботу сказав, що перепросив перед президентом США Дональдом Трампом за політичну рекламу проти тарифів, поширену очільником канадської провінції Онтаріо Дагом Фордом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Під час спілкування журналістами після участі в саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Південній Кореї Карні сказав, що перепросив перед Трампом на приватній зустрічі цього тижня.

"Я справді перепросив перед президентом", – сказав премʼєр Канади, підтвердивши заяву Трампа напередодні.

Він додав, що переглянув рекламу разом з премʼєром провінції Онтаріо Дагом Фордом перед її показом, але сказав, що був проти її використання.

Нагадаємо, 26 жовтня Трамп оголосив про додаткові 10% тарифи на Канаду у відповідь на телевізійну рекламу провінції Онтаріо, яка транслюється в США. У рекламі показані уривки з виступів колишнього президента США Рональда Рейгана, який критикує тарифи.

Прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд заявив, що припинить трансляцію реклами, але американського президента це не заспокоїло.

Напередодні президент США сказав, що в нього "дуже хороші стосунки" з канадським премʼєром, але він не планує відновлювати торговельні перемовини між двома країнами.