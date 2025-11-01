Премьер Канады подтвердил, что извинился перед Трампом за рекламу о тарифах

Премьер-министр Канады Марк Карни в субботу сказал, что извинился перед президентом США Дональдом Трампом за политическую рекламу против тарифов, распространенную главой канадской провинции Онтарио Дагом Фордом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Во время общения с журналистами после участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее Карни сказал, что извинился перед Трампом на частной встрече на этой неделе.

"Я действительно извинился перед президентом", – сказал премьер Канады, подтвердив заявление Трампа накануне.

Он добавил, что просмотрел рекламу вместе с премьером провинции Онтарио Дагом Фордом перед ее показом, но сказал, что был против ее использования.

Напомним, 26 октября Трамп объявил о дополнительных 10% тарифах на Канаду в ответ на телевизионную рекламу провинции Онтарио, которая транслируется в США. В рекламе показаны отрывки из выступлений бывшего президента США Рональда Рейгана, который критикует тарифы.

Премьер-министр Онтарио Даг Форд заявил, что прекратит трансляцию рекламы, но американского президента это не успокоило.

Накануне президент США сказал, что у него "очень хорошие отношения" с канадским премьером, но он не планирует возобновлять торговые переговоры между двумя странами.