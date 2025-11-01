У Франції засудили чотирьох болгар за осквернення меморіалу Голокосту за вказівкою РФ

Кримінальний суд Парижа у пʼятницю оголосив вироки чотирьом громадянам Болгарії у справі про осквернення меморіалу жертвам Голокосту у 2024 році, яке кваліфікували як операцію втручання з боку Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Monde.

"Червоні руки" з’явилися на меморіалі Голокосту у ніч з 13 на 14 травня 2024 року, а також на низці будівель у 4-му і 5-му округах Парижа. Символи вважають відсилкою до розправи над двома ізраїльськими військовими у Рамаллі у 2000 році.

Болгар Георгія Філіпова та Кирила Мілушева, яких визнали виконавцями злочину, засудили до двох років ув'язнення, а Миколу Іванова та Мірчо Ангелова, яких вважають організаторами операції, – до чотирьох і трьох років відповідно.

Усім чотирьом також довічно заборонили в'їжджати на територію Франції. З них лише Ангелов досі перебуває на волі.

Чотирьох громадян Болгарії не судили за дії від імені іноземної держави, оскільки ця обтяжувальна обставина була додана до Кримінального кодексу Франції лише після того, як стався інцидент.

Цей судовий процес був першим у своєму роді у Франції щодо злочинів, скоєних за вказівкою іноземної держави – у цьому випадку Росії – з метою дестабілізації.

Серед інших підозрілих інцидентів – випадки, коли на стінах будівель у Парижі малювали зірки Давида, біля Ейфелевої вежі виставили бутафорні труни "французьких солдатів, загиблих в Україні", а також свинячі голови, які підкинули до мечетей у Парижі.