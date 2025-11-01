Во Франции осудили четырех болгар за осквернение мемориала Холокоста по указанию РФ

Уголовный суд Парижа в пятницу вынес приговоры четырем гражданам Болгарии по делу об осквернении мемориала жертвам Холокоста в 2024 году, которое квалифицировали как операцию вмешательства со стороны России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Monde.

"Красные руки" появились на мемориале Холокоста в ночь с 13 на 14 мая 2024 года, а также на ряде зданий в 4-м и 5-м округах Парижа. Символы считают отсылкой к расправе над двумя израильскими военными в Рамалли в 2000 году.

Болгары Георгия Филипова и Кирилла Милушева, которых признали исполнителями преступления, приговорили к двум годам тюремного заключения, а Николая Иванова и Мирчо Ангелова, которых считают организаторами операции, – к четырем и трем годам соответственно.

Всем четверым также пожизненно запретили въезжать на территорию Франции. Из них только Ангелов до сих пор находится на свободе.

Четырех граждан Болгарии не судили за действия от имени иностранного государства, поскольку это отягчающее обстоятельство было добавлено в Уголовный кодекс Франции только после того, как произошел инцидент.

Этот судебный процесс был первым в своем роде во Франции в отношении преступлений, совершенных по указанию иностранного государства – в данном случае России – с целью дестабилизации.

Среди других подозрительных инцидентов – случаи, когда на стенах зданий в Париже рисовали звезды Давида, возле Эйфелевой башни выставили бутафорские гробы "французских солдат, погибших в Украине", а также свиные головы, которые подбросили к мечетям в Париже.