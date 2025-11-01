В немецком Штутгарте хэллоуинская вечеринка закончилась массовой госпитализацией

По меньшей мере 10 человек пришлось госпитализировать после вечеринки по случаю Хэллоуина в немецком городе Штутгарт – полиция подозревает, что посетителям могли подмешать наркотики.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Спасатели прибыли в концертный зал Arena в Штутгарте, где находились около 2000 посетителей, около 1 часа ночи в субботу.

По словам представителя полиции, причиной вызова стало сообщение о том, что несколько человек потеряли сознание, но причина пока остается неясной.

"Нельзя исключать, что в инциденте могли сыграть роль снотворные капли. Около десяти человек были доставлены в больницу", – сказал представитель, имея в виду жидкий наркотик, от которого жертвы быстро теряют сознание.

На место происшествия направили большое количество спасателей и полиции, чтобы оказать помощь пострадавшим и координировать операцию.

Дальнейшие токсикологические исследования должны выяснить, действительно ли наркотик стал причиной потери сознания пострадавших.

В 2023 году в городе Гамбург в ночь на Хэллоуин произошли беспорядки – полиция несколько часов дежурила и применила водометы.

В том же году в Швеции полиция обратилась с призывом не использовать в костюмированных образах к Хэллоуину муляжи оружия, чтобы избежать недоразумений.