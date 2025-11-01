Кілька нових підозрюваних у причетності до пограбування Лувру постали перед судом

Кілька підозрюваних у причетності до пограбування паризького музею Лувр, яких заарештували раніше цього тижня, у суботу постали перед суддями паризького суду.

Як пише "Європейська правда", про це прокуратура Парижа повідомила в коментарі AFP.

Паризька прокуратура не уточнила кількість підозрюваних, яких доставили до суду.

Це сталось після того, як у Франції офіційно підтвердили затримання п’яти нових підозрюваних у справі про скандальне пограбування Лувру, що збільшує загальну кількість затриманих до семи.

Двоє інших підозрюваних постали перед судом у середу, вони частково визнали провину.

Нагадаємо, скандальне пограбування галереї Аполлона у Луврі сталося 19 жовтня. До розслідування залучені близько сотні правоохоронців, зокрема з Німеччини та Інтерполу.

Пошуки вкрадених коштовностей – крім двох, які грабіжники загубили під час втечі – досі тривають. У зв’язку з цим побоюються, що з них познімають дорогоцінні камені, а метал переплавлять.