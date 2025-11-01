Несколько новых подозреваемых в причастности к ограблению Лувра предстали перед судом

Несколько подозреваемых в причастности к ограблению парижского музея Лувр, арестованных ранее на этой неделе, в субботу предстали перед судьями парижского суда.

Как пишет "Европейская правда", об этом прокуратура Парижа сообщила в комментарии AFP.

Парижская прокуратура не уточнила количество подозреваемых, которых доставили в суд.

Это произошло после того, как во Франции официально подтвердили задержание пяти новых подозреваемых по делу о скандальном ограблении Лувра, что увеличивает общее количество задержанных до семи.

Двое других подозреваемых предстали перед судом в среду, они частично признали вину.

Напомним, скандальное ограбление галереи Аполлона в Лувре произошло 19 октября. К расследованию привлечены около сотни правоохранителей, в частности из Германии и Интерпола.

Поиски украденных драгоценностей – кроме двух, которые грабители потеряли во время побега – до сих пор продолжаются. В связи с этим опасаются, что с них снимут драгоценные камни, а металл переплавят.