Прем'єр Естонії засудив рішення Сейму Латвії про вихід зі Стамбульської конвенції

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал розкритикував рішення Сейму Латвії про вихід зі Стамбульської конвенції щодо запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

За словами Міхала, конвенція є важливим інструментом захисту, який допомагає суспільству і державам боротися з домашнім насильством.

"На основі домислів і вигадок намагаються применшити значення угоди, спрямованої на запобігання насильству проти жінок. Гучними, але неправдивими словами перекрикують тих, чий голос тихий через особистий біль", – зазначив прем'єр Естонії.

Він нагадав, що під час перебування на посаді міністра юстиції бачив, як влада і правоохоронні органи не мали чіткого підходу до боротьби з домашнім насильством, але ситуацію вдалося змінити.

"Тепер жертва отримує допомогу, а насильник – покарання. Так закінчилася епоха, коли побиття жінок вважалося сімейною справою", – підкреслив прем'єр.

Міхал назвав рішення Сейму Латвії "рухом у неправильному напрямку" і висловив підтримку своїй латвійській колезі Евіці Сіліні, закликавши суспільство твердо стояти на боці найслабших.

Цього тижня Сейм Латвії прийняв законопроєкт про денонсацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству.

Тепер президент Латвії Едгарс Рінкевичс повинен ухвалити рішення: затвердити закон або повернути його на повторний розгляд до Сейму.

У контексті ухвалення законопроєкту Рінкевичс говорив, що має три інструменти дій, але не охарактеризував кожен з них детально.