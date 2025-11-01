Премьер Эстонии осудил решение Сейма Латвии о выходе из Стамбульской конвенции

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал раскритиковал решение Сейма Латвии о выходе из Стамбульской конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

По словам Михала, конвенция является важным инструментом защиты, который помогает обществу и государствам бороться с домашним насилием.

"На основе домыслов и выдумок пытаются приуменьшить значение соглашения, направленного на предотвращение насилия против женщин. Громкими, но ложными словами перекрикивают тех, чей голос тихий из-за личной боли", – отметил премьер Эстонии.

Он напомнил, что во время пребывания на посту министра юстиции видел, как власти и правоохранительные органы не имели четкого подхода к борьбе с домашним насилием, но ситуацию удалось изменить.

"Теперь жертва получает помощь, а насильник – наказание. Так закончилась эпоха, когда избиение женщин считалось семейным делом", – подчеркнул премьер.

Михал назвал решение Сейма Латвии "движением в неправильном направлении" и выразил поддержку своей латвийской коллеге Эвице Силине, призвав общество твердо стоять на стороне самых слабых.

На этой неделе Сейм Латвии принял законопроект о денонсации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

Теперь президент Латвии Эдгарс Ринкевичс должен принять решение: утвердить закон или вернуть его на повторное рассмотрение в Сейм.

В контексте принятия законопроекта Ринкевичс говорил, что имеет три инструмента действий, но не охарактеризовал каждый из них подробно.