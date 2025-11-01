Глава МЗС Німеччини закликав до співпраці з Європою для досягнення миру на Близькому Сході

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав ізраїльтян, палестинців, арабів та європейців докласти спільних зусиль для реалізації плану миру на Близькому Сході.

Заяву Вадефуля наводить агентство DPA, пише "Європейська правда".

Глава німецької дипломатії виступив на конференції з питань безпеки IISS Manama Dialogue, що відбулася в суботу в столиці Бахрейну.

"Зараз завдання полягає в тому, щоб дати надію людям тут, на Близькому Сході, забезпечивши, щоб політичні дії слідували за широкими угодами та деклараціями про наміри", – сказав Вадефуль.

За його словами, виклики, що стоять перед регіоном, можна вирішити лише шляхом співпраці та взаємодії з Європою.

Вадефуль зазначив, що перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС у секторі Гази є нестійким і вимагає постійної прихильності всіх сторін.

Він гаолосив, що шиїтське угруповання "Хезболла" в Лівані має бути роззброєне, так само як і ХАМАС, а також необхідні сильні ліванські збройні сили. "Це все гігантські завдання, які стоять перед нами, але їх необхідно вирішувати", – сказав він.

Зокрема, проблеми між Ізраїлем і його сусідами повинні бути вирішені шляхом співпраці та компромісу, підкреслив Вадефуль і додав, що Німеччина хоче "підтримати наших партнерів і друзів на цьому шляху найкращим чином".

Як повідомлялося, Вадефуль у суботу зробить зупинку в Ізраїлі на шляху до Берліна після поїздки по Близькому Сходу.

Нагадаємо, під час візиту до Туреччини канцлер Німеччини Фрідріх Мерц публічно посперечався з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом щодо ситуації у секторі Гази.