Глава МИД Германии призвал к сотрудничеству с Европой для достижения мира на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль призвал израильтян, палестинцев, арабов и европейцев приложить совместные усилия для реализации плана мира на Ближнем Востоке.

Заявление Вадефуля приводит агентство DPA, пишет "Европейская правда".

Глава немецкой дипломатии выступил на конференции по вопросам безопасности IISS Manama Dialogue, которая состоялась в субботу в столице Бахрейна.

"Сейчас задача состоит в том, чтобы дать надежду людям здесь, на Ближнем Востоке, обеспечив, чтобы политические действия следовали за широкими соглашениями и декларациями о намерениях", – сказал Вадефуль.

По его словам, вызовы, стоящие перед регионом, можно решить только путем сотрудничества и взаимодействия с Европой.

Вадефуль отметил, что перемирие между Израилем и ХАМАС в секторе Газа является неустойчивым и требует постоянной приверженности всех сторон.

Он заявил, что шиитская группировка "Хезболла" в Ливане должна быть разоружена, так же как и ХАМАС, а также необходимы сильные ливанские вооруженные силы. "Это все гигантские задачи, которые стоят перед нами, но их необходимо решать", – сказал он.

В частности, проблемы между Израилем и его соседями должны быть решены путем сотрудничества и компромисса, подчеркнул Вадефуль и добавил, что Германия хочет "поддержать наших партнеров и друзей на этом пути наилучшим образом".

Как сообщалось, Вадефуль в субботу сделает остановку в Израиле на пути в Берлин после поездки по Ближнему Востоку.

Напомним, во время визита в Турцию канцлер Германии Фридрих Мерц публично поссорился с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом по поводу ситуации в секторе Газа.