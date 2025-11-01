Польский город отменил плату за проезд в общественном транспорте в День всех святых

В Познани 1 ноября – в День всех святых, когда люди активно чтят умерших на кладбищах – городские власти отменили плату за проезд в общественном транспорте.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

Познанский городской совет сообщил, что в субботу не нужно компостировать билет, а день бесплатных поездок был учтен в системе Познанской электронной агломерационной карты.

О бесплатных поездках 1 ноября будут напоминать голосовые сообщения в автобусах и трамваях.

Управление городского транспорта в Познани сообщило, что были усилены трамвайные линии № 1, 5, 6, 8, 13 и 15. Также были запущены три дополнительные трамвайные линии.

"В период Дня всех святых, между 8:30 и 16:30, трамваи будут курсировать до крупнейших познаньских кладбищ в Юникове и Милостове примерно каждые две минуты", – заверили в управлении.

"Мы надеемся, что введение бесплатного общественного транспорта 1 ноября и его значительное усиление побудит еще больше людей пользоваться трамваями и автобусами", – прокомментировал Ян Госевский, директор Управления городского транспорта в Познани.

