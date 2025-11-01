Укр Рус Eng

У Франкфурті через звуки пострілів із торгового центру евакуювали людей

відео
Новини — Субота, 1 листопада 2025, 19:26 — Христина Бондарєва

У Франкфурті-на-Майні у суботу евакуювали людей із торгового центру після того, як відвідувачі повідомили, що чули звуки пострілів.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Bild.

У суботу вдень в торговому центрі Франкфурта Nordwestzentrum сталась паніка: відвідувачі стверджують, що чули звуки пострілів. Після цього відбулася масштабна операція поліції, а людей із торгового центру евакуювали. 

За повідомленнями, одна особа була затримана.

Поліція зі свого боку повідомила про гучний звук, причину якого зараз з'ясовують. Після гучного звуку відвідувачі торгового центру в паніці покинули будівлю. При цьому вісім осіб отримали легкі травми.

На різних відео в соціальних мережах, серед іншого, показано затримання. Однак, за даними поліції, це затримання не пов'язане з гучним звуком, а затримана особа перешкоджала роботі поліції.

Відвідувачі покидали торговий центр через аварійні виходи. Деякі, як повідомляється, знайшли притулок у сусідній пожежній та рятувальній станції.

Офіцери обшукують торговий центр, щоб з'ясувати причину звуків. В операції також беруть участь спецпризначенці.

Нагадаємо, нещодавно у Німеччині під час навчань поліція випадково поранила солдата Бундесверу.

В середині жовтня троє людей отримали поранення у стрілянині в центральній Німеччині.

Німеччина інциденти
