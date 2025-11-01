У Франкфурті через звуки пострілів із торгового центру евакуювали людей

У Франкфурті-на-Майні у суботу евакуювали людей із торгового центру після того, як відвідувачі повідомили, що чули звуки пострілів.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Bild.

У суботу вдень в торговому центрі Франкфурта Nordwestzentrum сталась паніка: відвідувачі стверджують, що чули звуки пострілів. Після цього відбулася масштабна операція поліції, а людей із торгового центру евакуювали.

Panik in Frankfurter Einkaufszentrum, angeblich Schüsse gefallen

Blutlache am Boden!

Derzeit läuft im Frankfurter Nordwestzentrum ein Großeinsatz der Polizei. Es sollen Schüsse gefallen sein, ein Video zeigt Panik unter den Besuchern. Noch sind die Hintergründe jedoch unklar. pic.twitter.com/A1k8gcC6fo – Ella Bauer (@ellamaus15) November 1, 2025

За повідомленнями, одна особа була затримана.

Поліція зі свого боку повідомила про гучний звук, причину якого зараз з'ясовують. Після гучного звуку відвідувачі торгового центру в паніці покинули будівлю. При цьому вісім осіб отримали легкі травми.

На різних відео в соціальних мережах, серед іншого, показано затримання. Однак, за даними поліції, це затримання не пов'язане з гучним звуком, а затримана особа перешкоджала роботі поліції.

Відвідувачі покидали торговий центр через аварійні виходи. Деякі, як повідомляється, знайшли притулок у сусідній пожежній та рятувальній станції.

Офіцери обшукують торговий центр, щоб з'ясувати причину звуків. В операції також беруть участь спецпризначенці.

Нагадаємо, нещодавно у Німеччині під час навчань поліція випадково поранила солдата Бундесверу.

В середині жовтня троє людей отримали поранення у стрілянині в центральній Німеччині.