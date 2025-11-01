Во Франкфурте из-за звуков выстрелов из торгового центра эвакуировали людей

Во Франкфурте-на-Майне в субботу эвакуировали людей из торгового центра после того, как посетители сообщили, что слышали звуки выстрелов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bild.

В субботу днем в торговом центре Франкфурта Nordwestzentrum произошла паника: посетители утверждают, что слышали звуки выстрелов. После этого состоялась масштабная операция полиции, а людей из торгового центра эвакуировали.

Panik in Frankfurter Einkaufszentrum, angeblich Schüsse gefallen

Blutlache am Boden!

Derzeit läuft im Frankfurter Nordwestzentrum ein Großeinsatz der Polizei. Es sollen Schüsse gefallen sein, ein Video zeigt Panik unter den Besuchern. Noch sind die Hintergründe jedoch unklar. pic.twitter.com/A1k8gcC6fo – Ella Bauer (@ellamaus15) November 1, 2025

По сообщениям, один человек был задержан.

Полиция со своей стороны сообщила о громком звуке, причину которого сейчас выясняют. После громкого звука посетители торгового центра в панике покинули здание. При этом восемь человек получили легкие травмы.

На различных видео в социальных сетях, среди прочего, показано задержание. Однако, по данным полиции, это задержание не связано с громким звуком, а задержанный человек препятствовал работе полиции.

Посетители покидали торговый центр через аварийные выходы. Некоторые, как сообщается, нашли убежище в соседней пожарной и спасательной станции.

Офицеры обыскивают торговый центр, чтобы выяснить причину звуков. В операции также участвуют спецназовцы.

Напомним, недавно в Германии во время учений полиция случайно ранила солдата Бундесвера.

В середине октября три человека получили ранения в результате стрельбы в центральной Германии.