Во Франкфурте из-за звуков выстрелов из торгового центра эвакуировали людей

Новости — Суббота, 1 ноября 2025, 19:26 — Кристина Бондарева

Во Франкфурте-на-Майне в субботу эвакуировали людей из торгового центра после того, как посетители сообщили, что слышали звуки выстрелов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Bild.

В субботу днем в торговом центре Франкфурта Nordwestzentrum произошла паника: посетители утверждают, что слышали звуки выстрелов. После этого состоялась масштабная операция полиции, а людей из торгового центра эвакуировали.

По сообщениям, один человек был задержан.

Полиция со своей стороны сообщила о громком звуке, причину которого сейчас выясняют. После громкого звука посетители торгового центра в панике покинули здание. При этом восемь человек получили легкие травмы.

На различных видео в социальных сетях, среди прочего, показано задержание. Однако, по данным полиции, это задержание не связано с громким звуком, а задержанный человек препятствовал работе полиции.

Посетители покидали торговый центр через аварийные выходы. Некоторые, как сообщается, нашли убежище в соседней пожарной и спасательной станции.

Офицеры обыскивают торговый центр, чтобы выяснить причину звуков. В операции также участвуют спецназовцы.

Напомним, недавно в Германии во время учений полиция случайно ранила солдата Бундесвера.

В середине октября три человека получили ранения в результате стрельбы в центральной Германии.

