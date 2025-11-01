Німеччина закликала направити у сектор Гази сили за мандатом ООН

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль під час поїздки на Близький Схід повторив свій заклик про надання мандату ООН для розміщення міжнародних стабілізаційних сил у секторі Гази.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує DW.

Виступаючи на конференції з питань безпеки в Бахрейні в суботу, міністр зауважив, що такий мандат "має особливо велике значення для країн, які можуть бути готові направити війська в сектор Гази, а також палестинців".

За його словами, Берлін також "вітав би чіткий мандат для цієї місії", який би базувався на міжнародному праві.

Вадефуль також закликав ізраїльтян та палестинців, а також арабські та європейські країни до спільних зусиль щодо реалізації мирного плану на Близькому Сході.

Розміщення міжнародних сил у Секторі Гази є одним із пунктів угоди про припинення вогню між палестинським ісламістським угрупованням ХАМАС та Ізраїлем.

Нагадаємо, під час візиту до Туреччини канцлер Німеччини Фрідріх Мерц публічно посперечався з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом щодо ситуації у секторі Гази.