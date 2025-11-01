Германия призвала направить в сектор Газа силы по мандату ООН

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль во время поездки на Ближний Восток повторил свой призыв о предоставлении мандата ООН для размещения международных стабилизационных сил в секторе Газа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Выступая на конференции по вопросам безопасности в Бахрейне в субботу, министр отметил, что такой мандат "имеет особое значение для стран, которые могут быть готовы направить войска в сектор Газа, а также для палестинцев".

По его словам, Берлин также "приветствовал бы четкий мандат для этой миссии", который был бы основан на международном праве.

Вадефуль также призвал израильтян и палестинцев, а также арабские и европейские страны к совместным усилиям по реализации мирного плана на Ближнем Востоке.

Размещение международных сил в секторе Газа является одним из пунктов соглашения о прекращении огня между палестинской исламистской группировкой ХАМАС и Израилем.

Напомним, во время визита в Турцию канцлер Германии Фридрих Мерц публично поссорился с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом по поводу ситуации в секторе Газа.