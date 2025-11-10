Орбан похизувався "фінансовим щитом" від США

Угорщина домовилася з Вашингтоном про "фінансовий щит" для захисту своєї економіки і державних фінансів.

Про це заявив угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан після переговорів з президентом США Дональдом Трампом, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Орбан, давній союзник Трампа, зустрівся з президентом в Білому домі в п'ятницю, щоб домогтися відстрочки від американських санкцій на російську нафту і газ, домігшись звільнення на один рік.

Угорщина також взяла на себе зобов'язання купувати американський скраплений природний газ, уклавши контракти на суму близько 600 мільйонів доларів, заявив представник Білого дому.

"Я також домовився з президентом США про фінансовий щит", – сказав Орбан журналістам на борту літака, яким повертався з переговорів.

"Якщо будуть якісь зовнішні атаки на Угорщину або її фінансову систему, американці дали слово, що в такому випадку вони захистять фінансову стабільність Угорщини", – заявив він.

Орбан, якому наступного року, за прогнозами політологів, загрожує запекла боротьба на виборах, не уточнив, про що саме йдеться в угоді з Трампом. Однак він сказав, що це означає, що Угорщина не матиме проблем з фінансуванням.

"Про те, що Угорщина або її валюта можуть бути атаковані, або що угорський бюджет може опинитися в скрутному становищі, або що угорська економіка може бути задушена з боку фінансування, про це слід забути", – сказав Орбан.

Угорщина у суботу заявила, що отримала безстрокове звільнення від санкцій США на використання російської нафти і газу, але у Білому домі наполягають, що це звільнення діє тільки протягом одного року.