Орбан похвастался "финансовым щитом" от США

Венгрия договорилась с Вашингтоном о "финансовом щите" для защиты своей экономики и государственных финансов.

Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Орбан, давний союзник Трампа, встретился с президентом в Белом доме в пятницу, чтобы добиться отсрочки от американских санкций на российскую нефть и газ, добившись освобождения на один год.

Венгрия также взяла на себя обязательства покупать американский сжиженный природный газ, заключив контракты на сумму около 600 миллионов долларов, заявил представитель Белого дома.

"Я также договорился с президентом США о финансовом щите", – сказал Орбан журналистам на борту самолета, на котором возвращался с переговоров.

"Если будут какие-то внешние атаки на Венгрию или ее финансовую систему, американцы дали слово, что в таком случае они защитят финансовую стабильность Венгрии", – заявил он.

Орбан, которому в следующем году, по прогнозам политологов, грозит ожесточенная борьба на выборах, не уточнил, о чем именно идет речь в соглашении с Трампом. Однако он сказал, что это означает, что Венгрия не будет иметь проблем с финансированием.

"О том, что Венгрия или ее валюта могут быть атакованы, или что венгерский бюджет может оказаться в затруднительном положении, или что венгерская экономика может быть задушена со стороны финансирования, об этом следует забыть", – сказал Орбан.

Венгрия в субботу заявила, что получила бессрочное освобождение от санкций США на использование российской нефти и газа, но в Белом доме настаивают, что это освобождение действует только в течение одного года.