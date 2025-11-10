Прем’єрка Литви подала Науседі кандидатів в очільники Міністерств оборони та культури

У понеділок, 10 листопада, прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене офіційно подала президенту країни кандидатуру на посаду міністерки культури – депутатку Сейму Вайду Алекнавічене.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Окрім кандидата на посаду міністра культури, Ругінене також подала кандидатуру Роберта Каунаса на посаду очільника Міністерства оборони.

Каунас, кандидат на посаду міністра національної оборони, вже двічі зустрічався з Науседою, а Алекнавічене стала відомою лише у п'ятницю, 7 листопада, коли Соціал-демократична партія Литви вирішили висунути її на посаду очільниці Міністерства культури.

Варто зазначити, що Алекнавічене вже номінували на посаду глави Міністерства культури Литви. Вона навіть отримала схвалення Науседи, але перед складанням присяги подала у відставку після того, як соціал-демократи погодились передати міністерство партії "Зоря Німану".

Її висуванець Ігнатас Адомавічюс пробув на посаді лише тиждень і зазнав публічної критики.

За даними ЗМІ, премʼєрка Литви якийсь час сподівалася досягти компромісу з лідером "Зорі Німану" Ремігіюсом Жемайтайтісом щодо кандидатури на цю посаду, яка "закріплена" за партією, але вирішила діяти, тому що за місяць рішення так і не знайшли.

У п'ятницю, 7 листопада, у відставку пішов і нещодавно призначений заступник міністра культури Литви, оскільки стало відомо про його поїздки до Росії вже після окупації нею Криму.