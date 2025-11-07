У Литві після місяця обговорень визначились із кандидатом на міністра культури

Соціал-демократична партія Литви у пʼятницю вирішила висунути на посаду міністра культури, яка тривалий час була вакантною, депутатку Сейму Вайду Алекнавічене.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Про рішення номінувати Алекнавічене на посаду глави Міністерства культури журналістам повідомив голова литовських соціал-демократів Міндаугас Сінкявічюс після засідання правління партії.

"Після обговорення цього питання на засіданні правління ми вирішили висунути кандидатуру Вайди Алекнавічене на посаду міністерки культури", – сказав він.

Алекнавічене вже номінували на посаду глави Міністерства культури Литви. Вона навіть отримала схвалення президента Гітанаса Науседи, але перед складанням присяги подала у відставку після того, як соціал-демократи погодились передати міністерство партії "Зоря Німану".

Її висуванець Ігнатас Адомавічюс пробув на посаді лише тиждень і зазнав публічної критики.

За словами джерел, премʼєрка Литви Інга Ругінене якийсь час сподівалася досягти компромісу з лідером "Зорі Німану" Ремігіюсом Жемайтайтісом щодо кандидатури на цю посаду, яка "закріплена" за партією, але вирішила діяти, тому що за місяць рішення так і не знайшли.

У п'ятницю у відставку пішов і нещодавно призначений заступник міністра культури Литви, оскільки стало відомо про його поїздки до Росії вже після окупації нею Криму.