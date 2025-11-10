Премьер Литвы представила Науседе кандидатов на должности министров обороны и культуры

В понедельник, 10 ноября, премьер-министр Литвы Инга Ругинене официально представила президенту страны кандидатуру на пост министра культуры – депутата Сейма Вайду Алекнавичене.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Кроме кандидата на пост министра культуры, Ругинене также представила кандидатуру Роберта Каунаса на пост главы Министерства обороны.

Каунас, кандидат на должность министра национальной обороны, уже дважды встречался с Науседой, а Алекнавичене стала известна только в пятницу, 7 ноября, когда Социал-демократическая партия Литвы решила выдвинуть ее на должность главы Министерства культуры.

Стоит отметить, что Алекнавичене уже номинировали на должность главы Министерства культуры Литвы. Она даже получила одобрение Науседы, но перед принесением присяги подала в отставку после того, как социал-демократы согласились передать министерство партии "Звезда Ниману".

Ее выдвиженец Игнатас Адомавичюс пробыл на посту всего неделю и подвергся публичной критике.

По словам источников, премьер-министр Литвы Инга Ругинене некоторое время надеялась достичь компромисса с лидером "Зари Нимана" Ремигиусом Жемайтайтисом по кандидатуре на эту должность, которая "закреплена" за партией, но решила действовать, потому что за месяц решения так и не нашли.

В пятницу в отставку ушел и недавно назначенный заместитель министра культуры Литвы, поскольку стало известно о его поездках в Россию уже после оккупации ею Крыма.