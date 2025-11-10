Опрос: в Литве 67% населения не одобряет работу действующего правительства

Почти 70% населения Литвы имеют негативное мнение о нынешнем правительстве во главе с Ингой Ругинене.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Spinter Research, передает LRT, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, в июле, когда правительством руководил Гинтаутас Палуцкас, 69,8% населения имели негативное мнение о работе кабинета министров. Сейчас 67% литовского населения не одобряет деятельность нынешнего правительства.

Новый опрос показывает, что если бы парламентские выборы состоялись в следующее воскресенье, наибольшую поддержку получила бы партия "Союз Отечества – Литовские христианские демократы". За нее проголосовали бы 14,5% респондентов.

Такой уровень поддержки партия получила в опросе, проведенном в сентябре.

Следующей в рейтинге идет правящая Литва Социал-демократическая партия, которую поддержали бы 12,6% населения, и Демократический союз "За Литву" – эту политическую силу поддержали бы 8,9% населения на выборах.

Далее в рейтинговой таблице идет Союз фермеров и зеленых. Поддержка этой политической силы, которая в сентябре составляла 6,9%, сейчас аналогична: 6,5% населения поддерживают эту партию.

Либеральное движение замыкает пятерку партий, имеющих наибольшую поддержку: 5,6% населения заявили, что проголосуют за него.

Между тем скандальная партия "Зоря Ниману", входящая в правительственную коалицию, получила бы 5,6% голосов, если бы выборы в Сейм состоялись в следующее воскресенье. В сентябре этот показатель был выше – 8,5%.

Результаты опроса, проведенного в конце октября, показывают, что большинство населения (14,9%) хотело бы видеть на посту премьер-министра бывшего премьер-министра Ингриду Шимоните. В сентябре ее поддержка в этом вопросе составляла 13%.

За ней – действующий премьер-министр Ругинене с поддержкой 8%.

Опрос Spinter Research проводился с 17 по 27 октября. Всего в опросе приняли участие 1015 жителей в возрасте от 18 до 75 лет. Погрешность опроса не превышает 3,1%.

В начале октября писали, что с июля поддержка ультраправой литовской партии "Заря Ниману" выросла более чем в 1,5 раза.

В последнее время вокруг "Зари Ниману" разгорелся скандал из-за портфеля министра культуры. Их первый кандидат продержался на посту всего неделю и был вынужден уйти в отставку, когда не смог ответить на вопрос, чей Крым.

В понедельник, 10 ноября, премьер-министр официально представила президенту страны кандидатуру на пост министра культуры – депутата Сейма Вайду Алекнавичене.