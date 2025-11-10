На Мадейрі знайшли тіло загиблого польського туриста

Португальські ЗМІ повідомили, що на острові Мадейра знайдено тіло зниклого 31-річного поляка.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

31-річний поляк, який зник тиждень тому на португальському острові Мадейра, був знайдений мертвим у неділю.

За інформацією, отриманою місцевою газетою Diario, тіло поляка знайшов гід з Мадейри, який брав участь у пошуках разом з приватною рятувальною групою, найнятою друзями і родиною загиблого.

Фредеріко Жезуш з муніципальної поліції Сан-Вісенте підтвердив PAP в неділю ввечері, що група поліцейських дісталася до тіла розшукуваного поляка.

Його мали перевезти до лікарні Неліо Мендонса у Фуншалі, де буде проведено розтин і всі рутинні процедури, пов'язані з такими випадками, пояснив офіцер.

Він зазначив, що ще занадто рано говорити про причину смерті польського туриста.

За словами португальського поліцейського, тіло було знайдено приблизно в 500 метрах від стежки вздовж каналу поблизу села Боавентура в північній частині острова. Він додав, що місцевість лісиста і крута.

Чоловік прилетів на Мадейру 26 жовтня. Спочатку він подорожував зі своєю дівчиною, але 1 листопада вона повернулася до Польщі.

31-річний чоловік вирушив у самостійний гірський похід в районі Піку Руйво, найвищої вершини острова.

Останнє місцезнаходження телефону було зафіксовано в неділю 2 листопада поблизу Левада-дус-Торнос на півночі острова.

До операції були залучені співробітники поліції, Національної гвардії та лісової охорони. З п'ятниці до пошуків долучилася команда, організована родиною зниклого.

У північній частині Італії, у Південному Тіролі, п’ятеро німецьких альпіністів загинули на початку листопада внаслідок сходження лавини в масиві Ортлес.

23 жовтня словацькі гірські рятувальники повідомили, що знайшли в Татрах тіло польського туриста, якого розшукували кілька днів.