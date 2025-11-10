На Мадейре нашли тело погибшего польского туриста
Португальские СМИ сообщили, что на острове Мадейра найдено тело пропавшего 31-летнего поляка.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.
31-летний поляк, пропавший неделю назад на португальском острове Мадейра, был найден мертвым в воскресенье.
По информации, полученной местной газетой Diario, тело поляка нашел гид с Мадейры, который участвовал в поисках вместе с частной спасательной группой, нанятой друзьями и семьей погибшего.
Фредерико Жезуш из муниципальной полиции Сан-Висенте подтвердил PAP в воскресенье вечером, что группа полицейских добралась до тела разыскиваемого поляка.
Его должны были перевезти в больницу Нелио Мендонса в Фуншале, где будет проведено вскрытие и все рутинные процедуры, связанные с такими случаями, пояснил офицер.
Он отметил, что еще слишком рано говорить о причине смерти.
По словам португальского полицейского, тело было найдено примерно в 500 метрах от тропы вдоль канала вблизи деревни Боавентура в северной части острова. Он добавил, что местность лесистая и крутая.
Мужчина прилетел на Мадейру 26 октября. Сначала он путешествовал со своей девушкой, но 1 ноября она вернулась в Польшу.
31-летний мужчина отправился в самостоятельный горный поход в районе Пика Руйво, самой высокой вершины острова.
Последнее местонахождение телефона было зафиксировано в воскресенье 2 ноября вблизи Левада-дус-Торнос на севере острова.
К операции были привлечены сотрудники полиции, Национальной гвардии и лесной охраны. С пятницы к поискам присоединилась команда, организованная семьей пропавшего.
В северной части Италии, в Южном Тироле, пятеро немецких альпинистов погибли в начале ноября в результате схода лавины в массиве Ортлес.
23 октября словацкие горные спасатели сообщили, что нашли в Татрах тело польского туриста, которого разыскивали несколько дней.