На Мадейре нашли тело погибшего польского туриста

Португальские СМИ сообщили, что на острове Мадейра найдено тело пропавшего 31-летнего поляка.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

31-летний поляк, пропавший неделю назад на португальском острове Мадейра, был найден мертвым в воскресенье.

По информации, полученной местной газетой Diario, тело поляка нашел гид с Мадейры, который участвовал в поисках вместе с частной спасательной группой, нанятой друзьями и семьей погибшего.

Фредерико Жезуш из муниципальной полиции Сан-Висенте подтвердил PAP в воскресенье вечером, что группа полицейских добралась до тела разыскиваемого поляка.

Его должны были перевезти в больницу Нелио Мендонса в Фуншале, где будет проведено вскрытие и все рутинные процедуры, связанные с такими случаями, пояснил офицер.

Он отметил, что еще слишком рано говорить о причине смерти.

По словам португальского полицейского, тело было найдено примерно в 500 метрах от тропы вдоль канала вблизи деревни Боавентура в северной части острова. Он добавил, что местность лесистая и крутая.

Мужчина прилетел на Мадейру 26 октября. Сначала он путешествовал со своей девушкой, но 1 ноября она вернулась в Польшу.

31-летний мужчина отправился в самостоятельный горный поход в районе Пика Руйво, самой высокой вершины острова.

Последнее местонахождение телефона было зафиксировано в воскресенье 2 ноября вблизи Левада-дус-Торнос на севере острова.

К операции были привлечены сотрудники полиции, Национальной гвардии и лесной охраны. С пятницы к поискам присоединилась команда, организованная семьей пропавшего.

