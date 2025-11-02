В Італії лавина поховала п’ятьох альпіністів з Німеччини

У північній частині Італії, у Південному Тіролі, п’ятеро німецьких альпіністів загинули внаслідок сходження лавини в масиві Ортлес.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Спершу повідомлялося про трьох загиблих, а ще двох громадян Німеччини вважали зниклими безвісти, передавала агенція dpa з посиланням на італійську службу гірських рятувальників.

Лавина зійшла поблизу вершини гори Фертайншпітце заввишки 3345 метрів, куди піднімалися дві групи.

За попередньою інформацією, лавина накрила дві групи німецьких альпіністів: у першій було троє людей, у другій – четверо.

Усі члени першої групи опинилися повністю під снігом і загинули, повідомили рятувальники.

Із другої групи двом вдалося вижити, тоді як доля ще двох певний час залишалася невідомою.

Згодом агенція dpa з посиланням на представника італійської гірсько-рятувальної служби уточнила, що зниклі безвісти альпіністи також загинули.

Південний Тіроль є популярним місцем для альпінізму серед німецьких туристів, а його найвищою вершиною є гора Ортлес заввишки 3905 метрів.

23 жовтня словацькі гірські рятувальники повідомили, що знайшли в Татрах тіло польського туриста, якого розшукували кілька днів.

На початку жовтня у результаті сходження лавини на горі Тоск, що в північно-західній Словенії, загинули троє хорватських альпіністів.