В Латвии будут судить четырех граждан за вредительскую деятельность в пользу РФ

Латвийская прокуратура выдвинула обвинения против четырех граждан Латвии за вредительскую деятельность, осуществленную по заданию российской спецслужбы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

За свои действия обвиняемые в целом получили 1000 евро.

Один из обвиняемых, который отбывает наказание в тюрьме за незаконный оборот наркотических веществ, склонял других лиц к совершению вредительских действий, что выражалось в поиске исполнителей для выполнения конкретных задач.

Второго обвиняют в содействии преступлению – он, используя автомобиль, находившийся в его распоряжении, доставил непосредственных исполнителей на место, где должны были быть совершены соответствующие действия, а также помог им покинуть место преступления.

Со своей стороны, еще двое граждан Латвии обвиняются в оказании помощи России в деятельности, направленной против безопасности Латвии, а также в умышленном повреждении чужого имущества, сообщили в прокуратуре.

Как ранее сообщалось, до передачи дела в прокуратуру его расследовала Служба государственной безопасности (СГБ).

Уголовный процесс, в рамках которого были установлены действия этих лиц, СГБ начала 10 июня 2024 года. В ходе расследования было установлено, что по инициативе российской спецслужбы была создана группа лиц, которые объединились с целью совершения особо тяжких преступлений против Латвийского государства.

Эти лица занимались планированием, организацией и реализацией диверсионных действий против различных объектов на территории Латвии, используя умышленные поджоги.

Весной этого года СГБ задержала трех участников, а четвертый на тот момент уже находился в местах лишения свободы за другое преступление.

Собранные СГБ доказательства свидетельствуют, что осенью 2023 года эти лица спланировали и совершили поджог объекта, принадлежавшего частной компании, поскольку данное предприятие реализовывало проект, связанный с оборонной сферой.

Кроме того, в начале 2024 года они готовились к поджогу грузового автомобиля с украинскими номерными знаками, который находился на территории объекта критической инфраструктуры. Для этого подозреваемые проводили разведку, фиксируя окружающую территорию и возможные пути проникновения на объект на видео.

В ходе расследования СГБ установила, что подозреваемые также осуществляли разведку ряда других потенциальных целей для диверсий, фотографируя и снимая на видео объекты и их окрестности, после чего передавали эти материалы организаторам в России.

