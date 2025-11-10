Орбан: поки я прем’єр, а Трамп президент – санкції США не будуть стосуватися Угорщини

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що він домовився із президентом США Дональдом Трампом "про безстрокове звільнення Угорщини від американських санкцій щодо нафти".

Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".

У понеділок, 10 листопада, Орбан заявив, що США та Угорщина "завершили найважливіші переговори року".

"Ми домовилися з президентом Трампом про безстрокове звільнення Угорщини від американських санкцій щодо нафти. Доки він буде президентом, а я – прем'єр-міністром, санкцій не буде", – заявив він.

Орбан сказав, що для Угорщини "ставки не могли бути вищими".

"Набрання чинності санкцій США щодо російських джерел енергії спричинило б дво-трикратне збільшення витрат на комунальні послуги та "тисячофортиневе" підвищення цін на бензин в Угорщині до Різдва. Справжня катастрофа", – заявив він.

Прем’єр Угорщини наголосив, що країні "вдалося запобігти цій небезпеці".

"Тож угорські родини зможуть провести Різдво так, як вони того хотіли", – додав він.

Угорщина у суботу, 8 листопада, заявила, що отримала безстрокове звільнення від санкцій США на використання російської нафти і газу, але у Білому домі наполягають, що це звільнення діє тільки протягом одного року.

Також Орбан заявив, що Угорщина домовилася з Вашингтоном про "фінансовий щит" для захисту своєї економіки і державних фінансів.