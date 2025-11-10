Орбан: пока я премьер, а Трамп президент – санкции США не коснутся Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что он договорился с президентом США Дональдом Трампом "о бессрочном освобождении Венгрии от американских санкций в отношении нефти".

Об этом он написал в Facebook, передает "Европейская правда".

В понедельник, 10 ноября, Орбан заявил, что США и Венгрия "завершили самые важные переговоры года".

"Мы договорились с президентом Трампом о бессрочном освобождении Венгрии от американских санкций в отношении нефти. Пока он будет президентом, а я – премьер-министром, санкций не будет", – заявил он.

Орбан сказал, что для Венгрии "ставки не могли быть выше".

"Вступление в силу санкций США в отношении российских источников энергии привело бы к двух-трехкратному увеличению расходов на коммунальные услуги и „тысячепроцентному" повышению цен на бензин в Венгрии до Рождества. Настоящая катастрофа", – заявил он.

Премьер Венгрии подчеркнул, что стране "удалось предотвратить эту опасность".

"Поэтому венгерские семьи смогут провести Рождество так, как они того хотели", – добавил он.

Венгрия в субботу, 8 ноября, заявила, что получила бессрочное освобождение от санкций США на использование российской нефти и газа, но в Белом доме настаивают, что это освобождение действует только в течение одного года.

Также Орбан заявил, что Венгрия договорилась с Вашингтоном о "финансовом щите" для защиты своей экономики и государственных финансов.