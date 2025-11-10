Лідер ультраправих Литви хоче відставки глави МЗС

У Литві лідер ультраправої "Зорі Німану" Ремігіюс Жемайтайтіс вважає, що міністр закордонних справ Кястутіс Будріс останнім часом дозволяє собі занадто багато, говорячи про інших членів кабінету міністрів.

Про це він сказав в інтерв'ю порталу Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Жемайтайтіс вважає, що главу МЗС варто було б відправити у відставку.

"Я думаю, що пана Будріса слід нагородити "вовчим квитком", тому що пан Будріс останнім часом занадто багато собі дозволяє", – сказав Жемайтайтіс.

"Коли він каже, що з Білоруссю ведуть переговори люди з кріпацьким менталітетом..., а прем'єр-міністр в той же день або через кілька днів заявляє, що ми звернемося до Мінська з проханням дозволити литовським вантажівкам повернутися додому, він називає прем'єр-міністра людиною з таким же кріпацьким менталітетом", – уточнив політик.

За словами Жемайтайтіса, риторика Будріса є неприйнятною і стосовно інших міністрів.

"Минулого тижня...на зустрічі міністр внутрішніх справ Владислав Кондратович заявив, що питання повернення литовських вантажівок в країну через прикордонний пункт пропуску "Шальчинінкай" може бути вирішене між литовськими та білоруськими прикордонниками. Цей колега...і його називає кріпаком. Я не можу собі уявити, в незалежній країні Литва, такого ще ніколи не було, щоб міністр дозволив собі принизити двох інших міністрів і прем'єр-міністра", – підкреслив політик.

Жемайтайтіс не вперше критикує зовнішню політику Литви, яку вважає недоцільною – у соціальних мережах він називає її такою, що "руйнує довіру до держави". Крім того, лідер "Зорі Німану" вважає, що саме через неадекватні дипломатичні рішення Литва не може впоратися з напливом контрабандних повітряних куль з Білорусі.

Коли Жемайтайтіс критикував зовнішню політику Литви під час кризи з метеозондами, Будріс заявляв, що про переговори з Мінськом не може бути й мови. Очільник Міністерства закордонних справ тоді закликав відмовитися від "кріпацького менталітету" і не думати, що заклики до Білорусі можуть вирішити ситуацію.

Як повідомлялося, майже 70% населення Литви мають негативну думку про нинішній уряд на чолі з Інгою Ругінене.