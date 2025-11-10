Лидер ультраправых Литвы хочет отставки главы МИД

В Литве лидер ультраправой "Зари Немана" Ремигиюс Жемайтайтис считает, что министр иностранных дел Кястутис Будрис в последнее время позволяет себе слишком много, говоря о других членах кабинета министров.

Об этом он сказал в интервью порталу Delfi, сообщает "Европейская правда".

Жемайтайтис считает, что главу МИД стоило бы отправить в отставку.

"Я думаю, что господина Будриса следует наградить "волчьим билетом", потому что господин Будрис в последнее время слишком много себе позволяет", – сказал Жемайтайтис.

"Когда он говорит, что с Беларусью ведут переговоры люди с крепостническим менталитетом (...), а премьер-министр в тот же день или через несколько дней заявляет, что мы обратимся в Минск с просьбой разрешить литовским грузовикам вернуться домой, он называет премьер-министра человеком с таким же крепостническим менталитетом", – уточнил политик.

По словам Жемайтайтиса, риторика Будриса является неприемлемой и по отношению к другим министрам.

"На прошлой неделе (...) на встрече министр внутренних дел Владислав Кондратович заявил, что вопрос возвращения литовских грузовиков в страну через пограничный пункт пропуска "Шальчининкай" может быть решен между литовскими и белорусскими пограничниками. Этот коллега (...) и его называет крепостным. Я не могу себе представить, в независимой стране Литва, такого еще никогда не было, чтобы министр позволил себе унизить двух других министров и премьер-министра", – подчеркнул политик.

Жемайтайтис не впервые критикует внешнюю политику Литвы, которую считает нецелесообразной – в социальных сетях он называет ее "разрушающей доверие к государству". Кроме того, лидер "Зари Немана" считает, что именно из-за неадекватных дипломатических решений Литва не может справиться с наплывом контрабандных воздушных шаров из Беларуси.

Когда Жемайтайтис критиковал внешнюю политику Литвы во время кризиса с метеозондами, Будрис заявлял, что о переговорах с Минском не может быть и речи. Глава Министерства иностранных дел тогда призвал отказаться от "крепостнического менталитета" и не думать, что призывы к Беларуси могут решить ситуацию.

Как сообщалось, почти 70% населения Литвы имеют негативное мнение о нынешнем правительстве во главе с Ингой Ругинене.