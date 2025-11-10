В Італії впав гелікоптер, могли загинути двоє людей

Двоє італійських бізнесменів могли загинути внаслідок падіння приватного гелікоптера, уламки якого були знайдені у понеділок, 10 листопада, на кордоні італійських регіонів Марке і Тоскана.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Як зазначається, 77-річний Маріо Пальїччі, відомий ювелір з Ареццо, та 67-річний Фульвіо Казіні з Сіналунги, перед аварією літака в неділю, 9 листопада, надіслали сигнал про відмову двигуна.

Вони летіли з Венеції до Ареццо.

Уламки гелікоптера були знайдені в лісистій місцевості поблизу озера Монтедольо в провінції Ареццо.

Наприкінці вересня в аварії легкомоторного літака в Естонії постраждав директор школи.

Наприкінці жовтня на сході Румунії зазнав аварії легкомоторний літак, його пілот загинув. А в Німеччині розбився чоловік на моторному параплані.